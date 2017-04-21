721 апреля

Компания на УСН. В апреле заплатили взносы за декабрь 2016 года. Можно ли исправить книгу учета за 2016 год — добавить в нее эти расходы? Хотим подать уточненную декларацию по упрощенке и вернуть переплату, которая появится.

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отвечает:

Нет, нельзя. Взносы, которые оплатили в текущем году за прошлый, надо учесть в текущем году. При расчете налога по упрощенке можно признавать только взносы, которые компания начислила и заплатила. А у вас в 2016 году это условие не выполнялось.

Если сдадите уточненку с налогом к уменьшению, то налоговики запросят пояснения (п. 3 ст. 88 НК РФ). Когда поймут, что вы раньше времени учли взносы, потребуют переделать декларацию. То есть никакой переплаты у вас не появится и возвращать будет нечего. Игнорировать запрос пояснений опасно. За опоздание будет штраф 5000 руб. (ст. 129.1 НК РФ).

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