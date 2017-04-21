1021 апреля

Компания на УСН. В апреле перечислили арендную плату за офис на три месяца вперед. Вправе ли мы сразу включить в книгу учета всю эту сумму?

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отвечает:

Нет, не вправе. Услуги можно включать в расходы только в том месяце, когда фактически их получите. Учитывайте перечисление как аванс. Уплаченные авансы при упрощенке не расходы, не включайте их в книгу учета.

На упрощенке арендную плату включайте в расходы в день оплаты, только если компания перечисляет деньги по окончании периода аренды. Вы же оплатили ее авансом. Его включайте в расходы частями — на последнее число каждого месяца (подп. 4 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ, п. 1 ст. 252 НК РФ).

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