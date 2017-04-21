143921 апреля

У нас магазин на упрощенке с объектом «доходы». Покупатели расплачиваются банковскими картами. На наш счет оплата приходит уже за минусом комиссии, которую удерживает банк. В книге учета в доходах отражать только сумму, которую мы получаем?

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отвечает:

Нет, отражайте в книге учета полную стоимость товара. Именно эта сумма для вашей организации является выручкой (ст. 346.15 НК РФ, письмо Минфина России от 19 сентября 2016 г. № 03-11-11/54526). Иначе занизите налог, а за это будут пени и штраф — 20 процентов от недоимки.

Уменьшить базу для налога по упрощенке на банковскую комиссию вправе только компании с объектом «доходы минус расходы» (подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Комиссию они могут включить в расходы.

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