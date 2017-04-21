Под трудовой функцией понимают работу по конкретной должности, профессии, в соответствии с определенной квалификацией (ст. 15, 57 ТК РФ). Поэтому формально оформлять перевод нужно при любом изменении названия должности.

Однако трудовая функция зависит не только от наименования должности, но и от фактически выполняемых сотрудником обязанностей. Если они не поменялись, то изменение квалификационного разряда не рассматривают как перевод на другую работу. В этом случае достаточно издать приказ о присвоении квалификационного разряда в произвольной форме и внести запись в раздел «Сведения о работе» трудовой книжки (абз. 5 п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек). Для этого в графе 1 поставьте очередной порядковый номер записи, в графе 2 укажите дату присвоения разряда, в графе 3 сделайте основную запись вида: «Присвоен пятый разряд по профессии слесаря». В графе 4 укажите номер и дату приказа. Если разряд повышен по результатам обучения, в графе 4 сделайте ссылку на реквизиты свидетельства или удостоверения об обучении (абз. 6 п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек).

Если при повышении разряда трудовые обязанности сотрудника изменились, необходимо заключить с работником дополнительное соглашение о переводе. Затем издайте приказ и внесите соответствующую запись в трудовую книжку (ст. 72.1 ТК РФ).