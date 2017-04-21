Вам нужно было сразу отреагировать на нарушение сотрудником ПВТР.

Реакция руководства на проступок должна быть незамедлительной. Но даже если первый момент упущен, вам все равно необходимо провести дисциплинарную беседу. Это разновидность обратной связи с использованием критики. Соблюдайте при этом несколько общих правил. Во-первых, не проводите беседу, пока не убедитесь, что причина проступка лежит в самом работнике, а не в технологии работы подразделения и принятых в компании процедурах. Во-вторых, разговор проводите наедине с сотрудником, ведите себя корректно и сдержанно, придерживайтесь объективной, непредвзятой позиции по отношению к сотруднику. В-третьих, в беседе обсуждайте сам проступок сотрудника, его причины, мотивы поведения, основываясь на заранее подготовленных фактах, а не критикуйте личность человека. В-четвертых, несмотря на характер беседы, попробуйте перейти к конструктивному обсуждению того, как избежать повторения подобных проблем в будущем. Завершите разговор на позитивной ноте и подведите итог.