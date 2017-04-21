Поговорите с руководителем. Сначала поблагодарите за доверие к вам. Затем честно расскажите о своих сомнениях и что боитесь не оправдать ожиданий и тем самым подвести ее и компанию в целом. Возможно, руководитель вам даст четкое объяснение, почему она выбрала именно вас, и ваши сомнения развеются сами собой. Иногда человеку просто не хватает уверенности или он занижает свои способности. А правильная поддержка позволяет ему сделать шаг вперед. Также обязательно предупредите руководство, что вам не хватает управленческих компетенций. Может быть, вам организуют необходимое обучение.

Не принимайте решение сразу, попросите день-два, чтобы подумать. Если вы по-прежнему будете не готовы занять руководящую должность, то прямо скажите об этом руководителю. Ведь ваша общая задача, чтобы подразделение эффективно функционировало в ее отсутствие, а если вы не можете это обеспечить, значит, нужно искать другого человека на это место. Не бойтесь обидеть. Руководитель оценит ваш честный поступок, ведь не каждый может отказаться от повышения, даже если понимает, что не справится.