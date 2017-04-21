4021 апреля

У нас в компании есть сотрудник, который постоянно опаздывает. Замечания не действуют. Расставаться с сотрудником не хотим, так как показатели его работы высокие. Что делать в такой ситуации?

Тема:

отвечает:

Вам необходимо ответить на вопрос, какой вред приносят опоздания, и сравнить его с пользой от этого работника.

Если потерь как таковых нет, человек справляется с поставленными задачами (а по вашим словам он вполне справляется, раз у него высокие результаты), то не стоит применять кардинальные меры. Обязательно выясните причину систематических опозданий и попробуйте совместно прийти к какому-то решению. Существует масса вариантов построения рабочего дня, гибкий или свободный график, дистанционная работа. Если есть возможность выстроить режим работы, удобный для работодателя и работника, стоит им воспользоваться. Однако другие сотрудники должны четко знать, почему их коллега получил подобную привилегию, и иметь возможность тоже ее заработать.

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