Вам необходимо ответить на вопрос, какой вред приносят опоздания, и сравнить его с пользой от этого работника.

Если потерь как таковых нет, человек справляется с поставленными задачами (а по вашим словам он вполне справляется, раз у него высокие результаты), то не стоит применять кардинальные меры. Обязательно выясните причину систематических опозданий и попробуйте совместно прийти к какому-то решению. Существует масса вариантов построения рабочего дня, гибкий или свободный график, дистанционная работа. Если есть возможность выстроить режим работы, удобный для работодателя и работника, стоит им воспользоваться. Однако другие сотрудники должны четко знать, почему их коллега получил подобную привилегию, и иметь возможность тоже ее заработать.