Нет, таких работников нужно направить в обучающую организацию, которая аккредитована Минтрудом. Иначе инспектор выпишет штраф и предписание, которым обяжет отстранить работника от работы.

Работники проходят обучение в области охраны труда в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Минтруда, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (далее —Порядок № 1/29). Его проводит организация-работодатель или образовательное учреждение (абз. 1, 10 п. 2.3.2 Порядка № 1/29). Эти нормы иногда трактуют так, что работодатель вправе выбрать место обучения: в сторонней организации или на своей территории (силами внутренней комиссии). Но это не так.

Место обучения зависит от функционала работника. Обращайтесь в образовательное учреждение, если работник организует, руководит работами и проводит их, а также контролирует и осуществляет технадзор за выполнением работы. Такой вывод следует из абз. 3 п. 2.3.2 Порядка № 1/29 и писем Роструда от 24.01.2013 № ТЗ/297-3-5(абз. 7), от 26.06.2013 № ПГ/5654-3-5 (абз. 6), Минтруда России от 23.07.2015 № 15-2/ООГ-4015 (абз. 4).

Сторонние организации обучают не только работников с производства, но и офисный персонал. Например, если работник управляет сотрудниками торгового отдела или организует эффективную работу всего аппарата. Функционал работника трудовой инспектор может выяснить из штатного расписания компании, его должностной инструкции и трудового договора (решение Московского городского суда от 14.09.2015 № 7-9556,постановление Челябинского областного суда от 23.09.2015 № 4а15-639).

Когда инспектор выявит, что работники трудятся без «корочки» от обучающей организации, то выпишет штраф. Он может достигать ₽ 130 тыс. А еще работодателя обяжут отстранить работников от работы (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, определение Московского городского суда от 02.12.2015 № 33-37781, постановление Самарского областного суда от 27.01.2016 № 4а-1088/2015).

Работодатель может оспорить наказание. Ему надо только доказать суду, что работник не входит в число лиц, которые должны учиться в обучающих организациях (определение Московского городского суда от 06.06.2012 № 11-5785).