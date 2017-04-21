Безопаснее выдать докладную записку. Иначе работник может обратиться в суд, а у судей нет однозначного мнения на этот счет. Если дело дойдет до суда, доказывайте, что работодатель не обязан выдавать копию документа, на основании которого он принял кадровое решение.

Работники запрашивают копии документов, чтобы оспорить размер заработка или дисциплинарное взыскание. Обязанность работодателя выдать копии документов, связанных с работой, закреплена в ст. 62 ТК РФ. Но поскольку полного перечня документов в норме нет, возникают конфликты по поводу того, сколько раз и что именно обязан выдать работодатель. У судов также нет единого мнения по этому вопросу.

Работодатель обязан выдать копию докладной записки. Часть судов признает бездействие работодателя незаконным. Докладная записка — одно из оснований для применения дисциплинарного взыскания, то есть документ, который затрагивает права работника и непосредственно связан с его работой. Ее нужно выдать работнику в силу ст. 62 ТК РФ (решение Фроловского городского суда от 18.03.2011 № 2-600/2011, определение Волгоградского областного суда от 19.12.2014 № 33-374/2015). Причем закон не связывает обязанность выдать копии с действительной нуждаемостью в них. Работник вправе запросить копию любого документа, который может содержать информацию о его трудовой деятельности в компании (определение ВС Республики Татарстан от 26.08.2013 № 33-9978/13).

Работодатель не обязан выдавать копию докладной записки. Другие суды не считают докладную записку документом, который непосредственно связан с работой. Они отказывают работникам в удовлетворении иска. При этом суды признают за работником право требовать копию приказа о дисциплинарном взыскании или заключения служебной проверки. Как это сделал, например, Красноярский краевой суд в апелляционном определении от 03.06.2015 № 33-5753/2015. Суд подчеркнул, что перечень документов в ст. 62 ТК РФ открытый. Но это не обязывает работодателя выдавать работнику все документы, которые, по его мнению, каким-то образом связаны с его работой. Еще один довод для отказа — документ не содержит персональные данные работника. Например, если в нем описана ситуация, но не названы персоналии (определения Челябинского областного суда от 25.09.2014 № 33-10216/2014, Свердловского областного суда от 05.08.2015 № 33-11206/2015).