Выплатите работнику средний заработок за четверг и пятницу. За субботу работнику полагается двойная оплата или день отдыха. А еще необходимо получить его согласие на работу в выходной и издать соответствующий приказ.

За время командировки работнику полагается средний заработок (ст. 167 ТК РФ, п. 9 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749; далее — Положение № 749). Период командировки определяют так. День выезда — дата отправления поезда, самолета, автомобиля или другого транспорта, а день приезда — дата его прибытия. Нужно ли работнику выйти на работу в день выезда (возвращения), стороны решают совместно (п. 4 Положения № 749).

Существует несколько ситуаций, когда за работником сохраняется средний заработок. Среди них командировка, отпуск, простой. При этом работодатель рассчитывает средний заработок по единым правилам (ст. 139 ТК РФ, Положение, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что за время командировки сохраняется средний заработок, а не производится оплата за фактически отработанное время. Это мнение подтверждает определение Орловского областного суда от 22.05.2014 № 33-1107. Работник настаивал на оплате командировки исходя из тарифной ставки, но проиграл. Суд применил ст. 167 ТК РФ, где говорится о среднем заработке.

Итак, в первый день командировки (четверг) сохраните за работником средний заработок. Не важно, что он отработал целый день. День выезда — период командировки, который должен оплачиваться по единым правилам. Также сохраните за работником средний заработок в день командировки в пятницу. Суды не признают сверхурочной или ночной работой выезд из места командирования после окончания рабочего дня. Поэтому какая-либо доплата не нужна.

С субботой ситуация особая. Поскольку работник был вынужден вернуться из командировки в выходной день, компенсируйте это по правилам ст. 153 ТК РФ. Работнику полагается двойная оплата или другой день отдыха (письма Минтруда России от 05.09.2013 № 14-2/3044898-4415, от 25.12.2013 № 14-2-337). А еще нужно получить его письменное согласие на привлечение к работе в выходной день и издать соответствующий приказ (ст. 113 ТК РФ).