2624 апреля

Надо ли было уведомить налоговиков в начале 2017 года о наделении полномочиями старых обособленных подразделений, которые в 2016 году начисляли выплаты физлицам?

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отвечает:

Нет, не надо.

Организации не уведомляют налоговые инспекции о тех обособленных подразделениях (ОП), которые были открыты до 2017 года и начисляли выплаты физлицам. ПФР и ФСС сами передали в инспекции сведения, которыми располагали на 1 января 2017 года. То есть эту обязанность выполнили фонды. Они должны были до 1 февраля сообщить налоговикам обо всех обособленных подразделениях, созданных до 2017 года, которые отдельно платили взносы и отчитывались по ним. Чиновники из ФНС России подтвердили это в письме от 6 марта 2017 г. № БС-4-11/4047.

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