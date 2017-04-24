Порядок зависит от того, платит ли обособленное подразделение зарплату и вознаграждения физлицам. Мы привели его в таблице.

Как платить взносы и отчитываться, если ОП лишили полномочий.

Строительная компания в Москве. Обособленное подразделение (стройплощадка) – в г. Дмитрове (Московская обл.). В 2016 году компания платила взносы и отчитывалась в фонды по подразделению отдельно – в Дмитрове. 3 апреля 2017 года гендиректор принял решение начислять зарплату централизованно.

В начале 2017 года о наделении ОП полномочиями по выплатам физлицам в ИФНС компания не сообщила. Делать это она не обязана.

А вот о лишении ОП полномочий компания обязана сообщить в ИФНС по месту своего учета (в Москве) не позднее 3 мая 2017 года.

За I квартал компания платит взносы и сдает расчеты по взносам раздельно: по голове – в ИФНС Москвы, по ОП – в ИФНС Дмитрова.

За апрель и дальше головная компания платит взносы только в Москве – в ИФНС, где зарегистрирована компания. И туда же сдает один расчет по взносам за II квартал и далее.