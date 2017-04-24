Порядок зависит от того, платит ли обособленное подразделение зарплату и вознаграждения физлицам. Мы привели его в таблице.
Как платить взносы и отчитываться, если ОП лишили полномочий.
Строительная компания в Москве. Обособленное подразделение (стройплощадка) – в г. Дмитрове (Московская обл.). В 2016 году компания платила взносы и отчитывалась в фонды по подразделению отдельно – в Дмитрове. 3 апреля 2017 года гендиректор принял решение начислять зарплату централизованно.
В начале 2017 года о наделении ОП полномочиями по выплатам физлицам в ИФНС компания не сообщила. Делать это она не обязана.
А вот о лишении ОП полномочий компания обязана сообщить в ИФНС по месту своего учета (в Москве) не позднее 3 мая 2017 года.
За I квартал компания платит взносы и сдает расчеты по взносам раздельно: по голове – в ИФНС Москвы, по ОП – в ИФНС Дмитрова.
За апрель и дальше головная компания платит взносы только в Москве – в ИФНС, где зарегистрирована компания. И туда же сдает один расчет по взносам за II квартал и далее.
Таблица. Порядок уплаты взносов и сдачи отчетности в 2017 году
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В каком случае
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Платит взносы и сдает расчет
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обособленное подразделение в ИФНС по своему местонахождению
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головная организация в ИФНС по своему местонахождению
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До 1 января 2017 года компания платила взносы и отчитывалась по взносам за себя и за подразделение централизованно. В 2017 году продолжает это делать
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–
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+
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До 1 января 2017 года подразделение само платило взносы и отчитывалось по взносам. В 2017 году продолжает это делать
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+
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+
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До 1 января 2017 года подразделение само платило взносы и отчитывалось по взносам. После 1 января 2017 года головная организация переходит на централизованное исчисление и уплату взносов за обособленные подразделения
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–
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+
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Компания создала подразделение после 1 января 2017 года и дала ему полномочия начислять выплаты физлицам
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+
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+
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Компания создала подразделение после 1 января 2017 года, но не дала ему полномочий начислять выплаты физлицам
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–
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+