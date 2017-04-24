11524 апреля

Когда можно платить взносы за минусом расходов на пособия, а когда – нет? Вправе ли компания сама уменьшить сумму ежемесячных взносов? Или надо ждать решения, зачтет ФСС расходы или нет?

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отвечает:

В пилотных регионах компании платят взносы полностью (работники получают пособия напрямую в ФСС).

В непилотных регионах компания платит взносы за вычетом расходов на пособия. Налоговики подтвердили это (п. 2 письма ФНС от 14 февраля 2017 г. № БС-4-11/2748).

Внутри отчетного периода сумма взносов на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с  материнством уменьшается на сумму выплат по этому виду страхования (п. 2 ст. 431 НК РФ).

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