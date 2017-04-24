Нет. Для взносов и НДФЛ порядок уплаты и сдачи отчетов разный. Налоговики отметили это в письме № БС-4-11/2748.
Обособленное подразделение всегда платит НДФЛ и сдает отчеты (2-НДФЛ, 6-НДФЛ) в ИФНС по своему местонахождению. Независимо от того, кто начисляет выплаты работникам подразделения – ОП или головная организация (п. 2 ст. 230 НК РФ).
А ОП платит взносы и сдает по ним расчет в ИФНС по своему местонахождению, только если начисляет выплаты физлицам. Если это делает головная организация, то платит взносы и сдает расчет по ним только головная организация по своему местонахождению.
Когда взносы и НДФЛ платит ОП, когда – компания.
Строительная компания в Москве, обособленное подразделение в Санкт-Петербурге.
У ОП нет полномочий начислять зарплату.
За I квартал 2017 года:
- НДФЛ с доходов сотрудников подразделения надо платить и сдавать отчет 6-НДФЛ в ИФНС Санкт-Петербурга – по местонахождению обособки;
- взносы с выплат сотрудникам ОП компания платит и сдает расчет в Москве – в ИФНС по месту регистрации компании.