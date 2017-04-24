Если расходов больше, чем начисленных взносов, за этот месяц компания взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не перечисляет. А в следующем месяце уменьшает платеж на сумму превышения.

Пример:



Как платить взносы с учетом расходов на пособия. У ОП с полномочиями по выплате зарплаты в январе расходы на пособия превысили начисленные взносы на обязательное соцстрахование. Цифры такие. За январь 2017 года: 50 000 руб. – сумма начисленных взносов на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

60 000 руб. – сумма выплат по больничным. Сумма превышения расходов – 10 000 руб. (50 000 – 60 000). За январь (15 февраля) взносы по этому виду страхования компания не платит. А за февраль (15 марта) платит за минусом январского превышения. Таким образом, за февраль получится: 50 000 руб. – начислено взносов на страхование от временной нетрудоспособности (расходов не было);

40 000 руб. (50 000 – 10 000) – перечислено взносов в бюджет на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Если в расчете по взносам за I квартал будет превышение расходов над начисленными взносами, компания все равно платит взносы по своим данным – с учетом расходов и с зачетом превышения.

Сумму превышения по итогам отчетного периода:

налоговики зачтут в счет уплаты взносов за следующий период (когда ФСС проверит и подтвердит заявленные компанией расходы);

либо фонд возместит компании сумму превышения по ее заявлению (п. 9 ст. 431 НК РФ).

То есть если компания за возмещением в ФСС не обращалась и никаких нарушений в расходах фонд не обнаружил, налоговики зачтут сумму превышения на основании подтверждения ФСС. Фонд проверит данные и передаст информацию в инспекцию в сжатые сроки.

Если же фонд найдет нарушения, он составит акт и вручит его компании. А затем вынесет решение о непринятии к зачету расходов на выплату пособий и направит его компании и ИФНС. Инспекция выставит вам требование уплатить недоимку по взносам.

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