Если расходов больше, чем начисленных взносов, за этот месяц компания взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не перечисляет. А в следующем месяце уменьшает платеж на сумму превышения.
Как платить взносы с учетом расходов на пособия.
У ОП с полномочиями по выплате зарплаты в январе расходы на пособия превысили начисленные взносы на обязательное соцстрахование. Цифры такие.
За январь 2017 года:
- 50 000 руб. – сумма начисленных взносов на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 60 000 руб. – сумма выплат по больничным.
Сумма превышения расходов – 10 000 руб. (50 000 – 60 000).
За январь (15 февраля) взносы по этому виду страхования компания не платит. А за февраль (15 марта) платит за минусом январского превышения. Таким образом, за февраль получится:
- 50 000 руб. – начислено взносов на страхование от временной нетрудоспособности (расходов не было);
- 40 000 руб. (50 000 – 10 000) – перечислено взносов в бюджет на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Если в расчете по взносам за I квартал будет превышение расходов над начисленными взносами, компания все равно платит взносы по своим данным – с учетом расходов и с зачетом превышения.
Сумму превышения по итогам отчетного периода:
- налоговики зачтут в счет уплаты взносов за следующий период (когда ФСС проверит и подтвердит заявленные компанией расходы);
- либо фонд возместит компании сумму превышения по ее заявлению (п. 9 ст. 431 НК РФ).
То есть если компания за возмещением в ФСС не обращалась и никаких нарушений в расходах фонд не обнаружил, налоговики зачтут сумму превышения на основании подтверждения ФСС. Фонд проверит данные и передаст информацию в инспекцию в сжатые сроки.
Если же фонд найдет нарушения, он составит акт и вручит его компании. А затем вынесет решение о непринятии к зачету расходов на выплату пособий и направит его компании и ИФНС. Инспекция выставит вам требование уплатить недоимку по взносам.
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