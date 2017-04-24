2024 апреля

В текущем году поставщик услуг связи выставил учреждению претензию. Он потребовал погасить задолженность за услуги, предоставленные в 2015 году, возместить судебные издержки и уплатить пени. В бухгалтерском учете учреждения долг перед поставщиком не числится. Какими проводками его отразить в случае признания и оплаты?

Тема:

отвечает:

Признанную задолженность по расчетам прошлых периодов отразите в составе текущих расходов. Это следует из  пункта 18 Инструкции № 157. Таким образом, в учете нужно будет сделать проводки:

ДЕБЕТ 1 401 20 200 (1 109 ХХ  200)
КРЕДИТ 1 302 21 730*
– выявлены расходы прошлых лет по расчетам с контрагентами в части услуг связи;

ДЕБЕТ 1 401 20 200 (1 109 ХХ  200)
КРЕДИТ 1 302 90 730
– выявлены расходы прошлых лет по расчетам с контрагентами в части судебных издержек;

ДЕБЕТ 1 401 20 200 (1 109 ХХ  200)
КРЕДИТ 1 302 90 730
– выявлены расходы прошлых лет по расчетам с контрагентами в части пеней.

* Здесь и далее ХХ – аналитический код группы и вида синтетического счета.

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