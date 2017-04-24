Признанную задолженность по расчетам прошлых периодов отразите в составе текущих расходов. Это следует из пункта 18 Инструкции № 157. Таким образом, в учете нужно будет сделать проводки:

ДЕБЕТ 1 401 20 200 (1 109 ХХ 200)

КРЕДИТ 1 302 21 730*

– выявлены расходы прошлых лет по расчетам с контрагентами в части услуг связи;

ДЕБЕТ 1 401 20 200 (1 109 ХХ 200)

КРЕДИТ 1 302 90 730

– выявлены расходы прошлых лет по расчетам с контрагентами в части судебных издержек;

ДЕБЕТ 1 401 20 200 (1 109 ХХ 200)

КРЕДИТ 1 302 90 730

– выявлены расходы прошлых лет по расчетам с контрагентами в части пеней.

* Здесь и далее ХХ – аналитический код группы и вида синтетического счета.

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