4024 апреля

Школа искусств оказывает платные услуги. Ребенок за месяц пропустил 10 занятий без уважительной причины. В договоре об оказании платных услуг сказано, что в случае пропуска занятий исполнитель не обязан делать перерасчет. Законно ли это условие?

Тема:

отвечает:

Да. Учреждение вправе начислить оплату за целый месяц.

Согласно статье 781 ГК РФ, стороны договора могут по своему усмотрению урегулировать вопрос об оплате услуг.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

@ya_adv_center_second@

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем