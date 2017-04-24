4024 апреля Школа искусств оказывает платные услуги. Ребенок за месяц пропустил 10 занятий без уважительной причины. В договоре об оказании платных услуг сказано, что в случае пропуска занятий исполнитель не обязан делать перерасчет. Законно ли это условие? Тема: Бюджетный учет редакция журнала «Казенные учреждения» отвечает: Да. Учреждение вправе начислить оплату за целый месяц. Согласно статье 781 ГК РФ, стороны договора могут по своему усмотрению урегулировать вопрос об оплате услуг. Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная