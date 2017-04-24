Да, вы должны выплатить работнику дополнительное вознаграждение за каждый нерабочий праздничный день, в который не привлекали его к работе. Размер вознаграждения вы вправе установить по своему усмотрению.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней — не повод снижать заработную плату тем работникам, которые получают оклад (ч. 4 ст. 112 ТК РФ). Например, оклад работника составляет ₽ 30 тыс. Если в календарном месяце будет один или несколько нерабочих праздничных дней, то работник получит полный оклад — 30 тыс. руб. Ровно столько же, как и за месяц, в котором нет нерабочих праздничных дней.

Но если работнику установлена почасовая оплата труда, данное правило не действует. Он получит за месяц столько часовых ставок, сколько часов отработает. При наличии в календарном месяце нерабочих праздничных дней работник будет меньше работать. Следовательно, он получит меньше денег, чем работники с окладом.

Закон устанавливает для таких работников специальную гарантию — дополнительное вознаграждение за каждый нерабочий праздничный день в календарном месяце, в котором они не работали (ч. 3 ст. 112 ТК РФ). Данная гарантия действует и для работников, трудящихся в режиме суммированного учета рабочего времени. Такие работники должны за учетный период отработать нормальное количество рабочих часов (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).

Учетный период может составлять от месяца до года. Например, в январе 2016 года нормальное количество рабочих часов — 120 (согласно производственному календарю для 5-дневной рабочей недели). Если учетный период в компании равен месяцу, то все, что работник отработает свыше 120 часов, — сверхурочная работа (ч. 1 ст. 99 ТК РФ).

Размер дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни устанавливают либо в коллективном договоре или соглашении, либо в трудовом договоре, либо в локальном акте (ч. 3 ст. 112 ТК РФ). Какой размер вознаграждения установить — решает работодатель. Критериев для расчета нет (апелляционное определение Саратовского областного суда от 20.09.2012 по делу № 33-5464/2012).