Арендодатель может использовать довод о сдаче в аренду рабочих мест с проведенной спецоценкой как аргумент для повышения арендной платы. Но с юридической точки зрения это не имеет никакого значения, так как обязанность провести специальную оценку условий труда лежит на работодателе (ст. 212 ТК РФ и п. 1 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; далее — Закон № 426-ФЗ). То есть спецоценка проводится в отношении конкретных штатных единиц.

Переезд в новый офис можно рассматривать как ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. По закону в этом случае вы должны провести внеплановую оценку (ст. 17 Закона № 426-ФЗ). Со дня ввода в эксплуатацию вновь организованного рабочего места на это отводится 6 месяцев.

Поскольку переезд произошел год назад, то 6-месячный срок для проведения внеплановой спецоценки пропущен. Поэтому работодателю может грозить штраф за нарушение порядка проведения спецоценки условий труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ). Размер штрафа составляет до 10 тыс. руб. — в отношении должностного лица и до 80 тыс. руб. — в отношении юридического лица. При этом в отношении каждого рабочего места может налагаться отдельный штраф.

У проверяющих есть год со дня истечения отведенных 6 месяцев, чтобы оштрафовать за такое нарушение. Если работодатель проведет спецоценку в течение ближайших 6 месяцев и информацию о ее проведении передадут в информационную систему учета результатов проведения спецоценки, то ГИТ, которая имеет доступ к этой системе, может начать проверку в отношении работодателя. Впрочем, насколько инспекторы оперативно отреагируют на это, сказать сложно. В любом случае работодателю нужно провести спецоценку на данных рабочих местах, чтобы избежать нарушения законодательства.