2424 апреля

Мы арендуем помещения, где работают наши офисные сотрудники (административно-управленческий персонал). Собственник помещения намерен провести спецоценку всех офисных мест в здании, чтобы сдавать в аренду рабочие места уже со спецоценкой. Насколько для нас как арендатора правомерны условия аренды рабочих мест со спецоценкой? Должны ли мы также осуществлять спецоценку на те же самые места, несмотря на имеющуюся спецоценку? Если да, то можем ли мы осуществлять спецоценку поэтапно до 31.12.2018, учитывая, что год назад переехали из другого офиса в нынешнее здание?

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Арендодатель может использовать довод о сдаче в аренду рабочих мест с проведенной спецоценкой как аргумент для повышения арендной платы. Но с юридической точки зрения это не имеет никакого значения, так как обязанность провести специальную оценку условий труда лежит на работодателе (ст. 212 ТК РФ и п. 1 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; далее — Закон № 426-ФЗ). То есть спецоценка проводится в отношении конкретных штатных единиц.

Переезд в новый офис можно рассматривать как ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. По закону в этом случае вы должны провести внеплановую оценку (ст. 17 Закона № 426-ФЗ). Со дня ввода в эксплуатацию вновь организованного рабочего места на это отводится 6 месяцев.

Поскольку переезд произошел год назад, то 6-месячный срок для проведения внеплановой спецоценки пропущен. Поэтому работодателю может грозить штраф за нарушение порядка проведения спецоценки условий труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ). Размер штрафа составляет до 10 тыс. руб. — в отношении должностного лица и до 80 тыс. руб. — в отношении юридического лица. При этом в отношении каждого рабочего места может налагаться отдельный штраф.

У проверяющих есть год со дня истечения отведенных 6 месяцев, чтобы оштрафовать за такое нарушение. Если работодатель проведет спецоценку в течение ближайших 6 месяцев и информацию о ее проведении передадут в информационную систему учета результатов проведения спецоценки, то ГИТ, которая имеет доступ к этой системе, может начать проверку в отношении работодателя. Впрочем, насколько инспекторы оперативно отреагируют на это, сказать сложно. В любом случае работодателю нужно провести спецоценку на данных рабочих местах, чтобы избежать нарушения законодательства.

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