Инспектор неправ, поскольку эти правила действуют только в отношении временно пребывающих иностранцев, с учетом оговорок, установленных федеральными законами и международными договорами.

Начнем с гражданина Узбекистана. В статье 327.2 ТК РФ указано, что в трудовом договоре с иностранным работником нужно указать реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского страхования либо соответствующего договора о предоставлении работнику платных медицинских услуг. При этом в данной норме имеется оговорка о том, что это правило распространяется только на временно пребывающих в России иностранных граждан. Работник, имеющий разрешение на временное проживание, относится к категории временно проживающих, а не временно пребывающих в России иностранцев (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ; далее — Закон № 115-ФЗ). Таким образом, в отношении гражданина Узбекистана требование ст. 327.2 ТК РФ не подлежит применению.

Теперь, что касается граждан Украины, которым предоставили временное убежище в России. Исходя из положений подп. 3 п. 1 ст. 1 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 (далее — Закон № 4528-1), иностранного гражданина, который получил временное убежище, можно отнести к категории временно пребывающих в России иностранцев. А для них действует оговорка, которая содержится в ст. 327.2 ТК РФ. Согласно ей в договор с временно пребывающим иностранцем нужно включать условие об оказании такому работнику медицинской помощи, если только иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами. Эту оговорку можно истолковать в том смысле, что если иностранный гражданин уже имеет право на медобслуживание в России (например, имеет полис ОМС), то вносить в его трудовой договор основания оказания ему медицинской помощи не обязательно. По закону иностранцы, которые получили временное убежище, имеют право на бесплатное получение медицинской помощи (подп. 7 п. 1 ст. 6 Закона № 4528-1,ст. 10, подп. 1 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ). Поэтому требование инспектора о внесении изменений в трудовые договоры данных граждан Украины является избыточным.