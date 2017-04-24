Используя заемный труд, кадровое агентство заключает трудовой договор с работником от своего имени. Затем направляет его на работу к заказчику на неопределенный срок. Трехсторонние отношения регулируют договоры: трудовой между работником и кадровым агентством и гражданско-правовой между фактическим нанимателем и агентством.

Труд работника по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического или юридического лица, которые не являются работодателем данного работника, предполагает долгосрочную аренду. Эта форма занятости официально носит название «заемный труд», который теперь запрещен (ст. 56.1 ТК РФ).

С 1 января 2016 года работников привлекают через частные агентства занятости по договору о предоставлении труда. Особенность его состоит в том, что предметом выступают не люди, а услуги, связанные с таким предоставлением. Согласно этому договору работодатель направляет своих работников с их согласия к физическим или юридическим лицам, которые не являются для них работодателями. Такие работники временно выполняют трудовые функции, которые определены их трудовыми договорами, но в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны (ч. первая ст. 341.1 ТК РФ).

Предоставлять труд работников вправе только частные агентства занятости, получившие аккредитацию на эту деятельность. В отличие от лизинга, отношения работника и принимающей стороны носят временный характер и ограничены девятью месяцами.

Условия оплаты направляемого сотрудника должны быть не хуже, чем у выполняющих такие же трудовые функции работников принимающей стороны. Она обязана выплачивать компенсации за работу с вредными условиями труда.