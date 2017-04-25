На налоговый учет такая замена никак не повлияет. Застройщик в любом случае учитывает деньги дольщиков как целевые средства. Что же касается бухгалтерского учета, то этот счет применяют в ситуациях, когда компания не может признать выручку от продажи продукции определенное время. В нашем же случае, после того как застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передал его по акту дольщику, признать выручку в бухгалтерском учете ему ничто не мешает. Для этого есть все условия, предусмотренные пунктом 12 ПБУ 9/99, то есть застройщик:

имеет право на получение выручки, вытекающее из условий ДДУ;

определил сумму выручки;

уверен в том, что получит экономическую выгоду;

определил произведенные расходы;

право собственности на объект перешло к дольщику.

Что касается подпункта «г» относительно перехода права собственности на покупателя, то здесь учитывается специфика оформления права собственности. Согласно пункту 11 постановления Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 54, передача объекта в рамках ДДУ является разновидностью сделки купли-продажи. Таким образом, в бухучете застройщик отражает выручку от реализации передаваемых объектов в рамках долевого строительства.

Бухгалтерские проводки:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76

– отразили средства дольщиков, полученные по долевым договорам;

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 60

– отразили расходы по строительству объекта;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

– отразили НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками;

ДЕБЕТ 43 КРЕДИТ 20 (19)

– сформировали себестоимость готовой строительной продукции;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 90

– отразили выручку от реализации объектов долевого строительства;

ДЕБЕТ 90 КРЕДИТ 43

– списали реализованную готовую строительную продукцию.