2325 апреля

Компания-застройщик собирается учитывать передачу объекта долевого строительства в рамках ДДУ как разновидность сделки купли-продажи. То есть руководствоваться выводами пункта 11 постановления Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 54. В связи с этим как лучше учитывать готовую строительную продукцию и ее передачу, чтобы уменьшить возможные налоговые риски? Может быть, вместо счета 90 «Продажи» использовать счет 45 «Товары отгруженные» и списывать на него себестоимость со счета 43 «Готовая продукция»?

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На налоговый учет такая замена никак не повлияет. Застройщик в любом случае учитывает деньги дольщиков как целевые средства. Что же касается бухгалтерского учета, то этот счет применяют в ситуациях, когда компания не может признать выручку от продажи продукции определенное время. В нашем же случае, после того как застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передал его по акту дольщику, признать выручку в бухгалтерском учете ему ничто не мешает. Для этого есть все условия, предусмотренные пунктом 12 ПБУ 9/99, то есть застройщик:

  • имеет право на получение выручки, вытекающее из условий ДДУ;
  • определил сумму выручки;
  • уверен в том, что получит экономическую выгоду;
  • определил произведенные расходы;
  • право собственности на объект перешло к дольщику.

Что касается подпункта «г» относительно перехода права собственности на покупателя, то здесь учитывается специфика оформления права собственности. Согласно пункту 11 постановления Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 54, передача объекта в рамках ДДУ является разновидностью сделки купли-продажи. Таким образом, в бухучете застройщик отражает выручку от реализации передаваемых объектов в рамках долевого строительства.

Бухгалтерские проводки:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
– отразили средства дольщиков, полученные по долевым договорам;

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 60
– отразили расходы по строительству объекта;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
– отразили НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками;

ДЕБЕТ 43 КРЕДИТ 20 (19)
– сформировали себестоимость готовой строительной продукции;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 90
– отразили выручку от реализации объектов долевого строительства;

ДЕБЕТ 90 КРЕДИТ 43
– списали реализованную готовую строительную продукцию.

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