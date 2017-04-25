2425 апреля

Как отметить в табеле 9 мая, если работник в этот день выехал в командировку? И как оплатить работу в праздник?

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Командировка может начаться и закончиться в любой день, в том числе в выходной и праздник. Чтобы обозначить такие дни в табеле, используют код К/РВ. Оплачивают работу в праздничные дни по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ и пунктов 5, 9 постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 992. Есть два варианта.

  1. По желанию сотрудника ему предоставляют отгул. Тогда работу в выходной день или праздник оплачивают в размере одинарной дневной или часовой тарифной ставки.
  2. Если сотруднику отгул не нужен, выходной день или праздник оплачивают в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

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