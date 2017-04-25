2425 апреля

Когда применять профстандарты обязательно?

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Трудовой кодекс обязывает применять профстандарты в двух случаях. Первый – когда требования к квалификации работников установлены нормативными правовыми актами РФ, которые регулируют особые требования допуска к выполнению работы (ст. 195.3 ТК РФ). Второй – если с работой по должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В этих случаях применять профстандарты обязаны все работодатели независимо от формы собственности.

В других случаях требования профессиональных стандартов носят рекомендательный характер. Они задают планку современных требований и ориентиров для кадровой политики в организации.

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