Трудовой кодекс обязывает применять профстандарты в двух случаях. Первый – когда требования к квалификации работников установлены нормативными правовыми актами РФ, которые регулируют особые требования допуска к выполнению работы (ст. 195.3 ТК РФ). Второй – если с работой по должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В этих случаях применять профстандарты обязаны все работодатели независимо от формы собственности.

В других случаях требования профессиональных стандартов носят рекомендательный характер. Они задают планку современных требований и ориентиров для кадровой политики в организации.