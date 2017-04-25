Образование и стаж сотрудников должны соответствовать требованиям профстандартов, когда с выполнением работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений либо требования к ним установлены Трудовым кодексом или другими нормативными актами, определяющими особые условия допуска работника.

Никакие проверяющие органы не вправе требовать соответствия профстандартам. В Трудовом кодексе нет специального основания, по которому можно уволить работника, если его образование и стаж не соответствуют требованиям профстандарта.

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