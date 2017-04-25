Доходы иностранных граждан, работающих в Российской Федерации на основании патента, облагаются по ставке 13 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ, п. 1 ст. 227.1 НК РФ). При этом не имеет значения, является ли иностранец резидентом РФ или нет.
1625 апреля
В каком размере платят налог иностранцы, работающие на основании патента?
Тема: НДФЛ
- Заявление сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере в связи с отказом одного из родителей от стандартного налогового вычета
- Заявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителем
- Заявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителя
- Заявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельно
- Заявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя
редакция журнала «Кадровое дело» отвечает:
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