1625 апреля

В каком размере платят налог иностранцы, работающие на основании патента?

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отвечает:

Доходы иностранных граждан, работающих в Российской Федерации на основании патента, облагаются по ставке 13 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ, п. 1 ст. 227.1 НК РФ). При этом не имеет значения, является ли иностранец резидентом РФ или нет.

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