Иностранцы, работающие в РФ на основании патента, должны ежемесячно уплачивать НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Оплату вносят до дня начала срока, на который выдается патент. Базовый размер фиксированного авансового платежа составляет 1200 рублей и ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент (п. 2 ст. 227.1 НК РФ).

Общую сумму налога с доходов иностранцев, работающих в организациях и у предпринимателей, исчисляют работодатели. Ее можно уменьшить на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных иностранцем за период действия патента. Причем сделать это можно только у одного работодателя по выбору налогоплательщика. Основанием уменьшить налог на сумму фиксированных авансовых платежей является уведомление налогового органа по месту нахождения работодателя (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).