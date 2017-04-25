3225 апреля

Как работодателю получить разрешение уменьшить налог работнику-иностранцу на сумму авансовых платежей?

Тема:

отвечает:

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия налоговые органы получают информацию о заключении с иностранцем трудового или гражданско-правового договора (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ).

Работодатель представляет в территориальное отделение ФНС России заявление о подтверждении права на уменьшение суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей (форма по КНД 1110055).

Налоговый орган в течение 10 дней с момента его получения направляет уведомление о подтверждении права уменьшить сумму налога на сумму уплаченных авансовых платежей. Сделать это можно, если другому работодателю иностранца оно не выдавалось и в органах ФНС есть информация о договоре, заключенном с иностранцем, и о выданном ему патенте.

Получив уведомление, работодатель может уменьшить исчисленную сумму НДФЛ. Для этого иностранный гражданин представляет работодателю заявление и документы, подтверждающие уплату фиксированных авансовых платежей (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

@ya_adv_center_second@

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем