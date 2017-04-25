В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия налоговые органы получают информацию о заключении с иностранцем трудового или гражданско-правового договора (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ).

Работодатель представляет в территориальное отделение ФНС России заявление о подтверждении права на уменьшение суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей (форма по КНД 1110055).

Налоговый орган в течение 10 дней с момента его получения направляет уведомление о подтверждении права уменьшить сумму налога на сумму уплаченных авансовых платежей. Сделать это можно, если другому работодателю иностранца оно не выдавалось и в органах ФНС есть информация о договоре, заключенном с иностранцем, и о выданном ему патенте.

Получив уведомление, работодатель может уменьшить исчисленную сумму НДФЛ. Для этого иностранный гражданин представляет работодателю заявление и документы, подтверждающие уплату фиксированных авансовых платежей (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).