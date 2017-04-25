380125 апреля

Работник увольняется. Новые правила требуют выдать ему копию отчета СЗВ-М. Но ведь в нем личные сведения всех сотрудников. Как быть?

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При увольнении обязательно выдайте сотруднику копию СЗВ-М (п. 4 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). Подготовьте фрагмент отчета со сведениями только о нем. Выдайте фрагменты СЗВ-М за все месяцы, в которых указан сотрудник. Копии отчетов, не сданных к моменту увольнения, вышлите ему позже.

Кроме СЗВ-М обязательно выдайте копии из сведений персонифицированного учета и справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году увольнения. По заявлению работника выдайте ему и другие документы, связанные с его работой в учреждении.

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