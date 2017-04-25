Предоставляйте вычет до конца 2017 года. Поясним.

Чтобы решить до какого момента сотруднику положен «детский» вычет на студента, нужно выяснить, когда наступят два события – завершение учебы на дневном отделении и достижение 24-летнего возраста. Если оба они произойдут в один год, то вычет предоставляйте до последнего месяца обучения включительно. В противном случае исходите из того, какое событие наступит первым. Если студент завершит учебу раньше, чем достигнет 24-летнего возраста, вычет предоставляйте до последнего месяца обучения. Если наоборот – до конца года, в котором студент преодолеет возрастной порог.