12925 апреля

В августе 2017 года дочери сотрудницы исполнится 24 года. Дневное отделение института она закончит только в 2018 году. До какого срока положен «детский» вычет?

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отвечает:

Предоставляйте вычет до конца 2017 года. Поясним.

Чтобы решить до какого момента сотруднику положен «детский» вычет на студента, нужно выяснить, когда наступят два события – завершение учебы на дневном отделении и достижение 24-летнего возраста. Если оба они произойдут в один год, то вычет предоставляйте до последнего месяца обучения включительно. В противном случае исходите из того, какое событие наступит первым. Если студент завершит учебу раньше, чем достигнет 24-летнего возраста, вычет предоставляйте до последнего месяца обучения. Если наоборот – до конца года, в котором студент преодолеет возрастной порог.

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