Рассчитывая компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, дни отдыха за сдачу крови не учитывают. Донорские дни отдыха – это не отпуск. Работодатель не вправе заменить донору дополнительные дни отдыха денежной компенсаций (ст. 126 ТК РФ).

После каждой сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. По желанию работника он может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован в другое время в течение года (ч. четвертая ст. 186 ТК РФ).

Законодательство не запрещает работнику-донору воспользоваться днями отдыха у будущего работодателя в течение года со дня сдачи крови. Порядок, по которому у нового работодателя можно взять дни отдыха, не прописан. Чтобы избежать споров, позвольте сотруднику использовать дни отдыха за сдачу крови перед увольнением.

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