После окончания больничного или отпуска направьте работника на медосмотр, прежде чем он приступит к исполнению обязанностей. Это связано с тем, что работодатель обязан обеспечить работникам медицинское освидетельствование, сохраняя за ними средний заработок (ч. вторая ст. 212 ТК РФ). А работники обязаны проходить такие медосмотры (ст. 214 ТК РФ).

Периодические осмотры проводят на основании поименных списков работников. При формировании графика прохождения медосмотра рекомендуем учитывать период запланированного отпуска работника. Когда это событие совпадает с ежегодным отпуском сотрудника, он вправе потребовать продления или переноса отпуска на количество дней медицинского освидетельствования (ст. 124 ТК РФ).

Если работник не прошел обязательный медосмотр, работодатель обязан отстранить его от работы (ч. первая ст. 76 ТК РФ). Для этого издают приказ в произвольной форме. Основанием его может быть:

листок нетрудоспособности, выданный в период проведения осмотра;

акт об отказе работника пройти медосмотр;

объяснительная записка работника о причинах непрохождения медосмотра и др.

В данном случае работники не прошли медосмотр не по своей вине, поэтому им оплачивают все время отстранения как простой (ч. третья ст. 76 ТК РФ). В табеле учета рабочего времени это время отмечают кодами «НО» или «34» – отстранение от работы по причинам, предусмотренным законодательством. После того как сотрудник пройдет медосмотр и представит заключение, его допускают к работе приказом.

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