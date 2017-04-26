Срок давности, в течение которого привлекают к административной ответственности за нарушения требований трудового законодательства, составляет один год (ст. 4.5 КоАП РФ). Это значит, что за провинности в сфере труда не могут привлечь к ответственности по истечении одного года со дня совершения правонарушения. Например, если нарушение произошло в октябре 2016 года, то проверяющие имеют право до октября 2017 года применить меру административного воздействия.

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