4226 апреля

При проверке инспектор ГИТ составил предписание, в котором указал сроки устранения нарушений и оформил протокол об административном правонарушении, допущенном полгода назад. В течение какого времени можно привлечь к ответственности за нарушения в сфере труда?

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отвечает:

Срок давности, в течение которого привлекают к административной ответственности за нарушения требований трудового законодательства, составляет один год (ст. 4.5 КоАП РФ). Это значит, что за провинности в сфере труда не могут привлечь к ответственности по истечении одного года со дня совершения правонарушения. Например, если нарушение произошло в октябре 2016 года, то проверяющие имеют право до октября 2017 года применить меру административного воздействия.

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