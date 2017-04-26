2426 апреля

У нас проходит сокращение штата. Работника уведомили, что его должность экономиста сокращается, предложили имеющиеся вакансии. Перед увольнением сотрудник узнал, что должность специалиста планово-экономического сопровождения ему не предложили. На это место взяли нового работника, более квалифицированного. Сотрудник считает увольнение незаконным и собирается его обжаловать. Можем ли мы принимать работников на вакантные должности в период сокращения штата?

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отвечает:

Компания вправе принимать новых работников в двух случаях. Первый – если вакантные должности предлагали сокращаемому, но сотрудник отказался от этой работы. Второй – если у работника нет достаточной квалификации или опыта работы. При сокращении штата работодатель обязан предложить сотруднику другую работу (ч. первая ст. 180 ТК РФ). Это может быть вакантная должность, соответствующая квалификации работника, нижестоящая должность или работа, которую работник может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. третья ст. 81 ТК РФ).

Расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением штата работодатель может, если соблюден порядок увольнения. Вы его нарушили, потому что не предложили вакантную должность сотруднику, хотя она у вас имелась.

Отстоять позицию можно, если доказать, что квалификация работника была недостаточной. Сделать это можно с помощью должностной инструкции. Она станет документом, подтверждающим, что квалификация сокращенного не соответствует заявленным требованиям. Если в компании нет должностных инструкций, доказать уровень квалификации можно с помощью детально прописанных обязанностей в трудовом договоре.

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