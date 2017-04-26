Провести переподчинение и оформить новые отношения руководителя и подчиненного можно, если внести изменения в должностную инструкцию. При этом следует учесть способ ее оформления. Чаще инструкция оформляется как самостоятельный документ, но может быть и приложением к трудовому договору. Порядок составления инструкции нормативными правовыми актами не урегулирован, работодатель самостоятельно решает, как оформлять и вносить в нее изменения (письмо Роструда от 31 октября 2007 г. № 4412-6). Рассмотрим оба варианта.

Если должностная инструкция оформлена как отдельный документ, ее новая редакция не повлияет на обязательные условия трудового договора. Нужно подготовить должностную инструкцию в новой редакции, утвердить ее приказом работодателя, ознакомить сотрудника под роспись.

Когда инструкция является приложением к трудовому договору, любые ее изменения затронут условия договора. Внесите изменения одновременно в трудовой договор и должностную инструкцию, подготовив дополнительное соглашение (ст. 72 ТК РФ).

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