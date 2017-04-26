Задержка уплаты штрафа может привести к тому, что компанию оштрафуют на двойную сумму (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Впрочем, если задержка составила несколько дней, есть шанс убедить судью прекратить дело в связи с малозначительностью нарушения.

Бывает, что юристы и кадровики забывают о штрафе, который компании выписал инспектор. Поэтому когда истекает 60-дневный срок на его уплату, инспектор звонит в компанию и интересуется, уплатила ли она штраф. Когда выясняется, что этого не сделали, инспектор составляет в отношении компании протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа). Наказание по этой норме — штраф в двукратном размере основного штрафа. Но если компания оперативно уплатит основной штраф, у нее есть шанс избежать двойного наказания (ст. 2.9 КоАП РФ). Часть судов придерживается точки зрения, что задержка уплаты штрафа на срок до 10 дней — малозначительное нарушение. Поэтому они освобождают компании от двойного наказания. Но большинство судов считает иначе. По их мнению, задержку уплаты штрафа на несколько дней нельзя признать малозначительным нарушением. В частности, это связано с тем, что такое нарушение посягает на общественный порядок и общественную безопасность.