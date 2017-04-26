Ориентируйтесь на методические рекомендации от 08.11.2013 по разработке и принятию организационных мер по предупреждению коррупции (далее — методические рекомендации).

Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации. Она подразумевает, помимо всего прочего, установление ряда обязанностей для работников организации. Такие обязанности, в зависимости от круга работников, на которых они возлагаются, могут быть общими и специальными.

Так, общие обязанности по предупреждению и противодействию коррупции устанавливаются для всех сотрудников. Их примеры можно увидеть в Методических рекомендациях:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

воздерживаться от поведения, которое можно истолковать как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и т. д.

Возможность установить специальные обязанности предусмотрена Методическими рекомендациями для следующих категорий работников:

руководства организации; лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т. д.

Методические рекомендации не конкретизируют специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции. Они указывают лишь на возможность их установить, поэтому круг таких обязанностей для упомянутых категорий сотрудников ограничивается лишь здравым смыслом и фантазией работодателя.

Например, специальные обязанности для указанных категорий лиц в образовательном учреждении СПО могут быть такими:

Для руководителя и заместителей:

публиковать доходы и доходы членов их семей на сайте образовательной организации;

публиковать сведения о заработной плате, получаемой в данной организации, на сайте организации.

Для юристов:

проводить обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

консультировать работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;

анализировать на предмет коррупционных рисков все существующие в организации и вновь принимаемые локальные нормативные акты.

Для главного бухгалтера:

контролировать данные бухгалтерского учета;

проверять наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета.

Если говорить о начальнике отдела кадров, то он может предоставлять руководителю учреждения обоснование того, что соискатель соответствует требованиям вакансии. Это важно в тех случаях, когда кандидат является родственником кого-либо из сотрудников учреждения, то есть имеется заинтересованность в его трудоустройстве.

В учреждении можно назначить работника, ответственного за антикоррупционную политику. Круг его обязанностей в этой сфере также может быть сколь угодно разнообразен. Например:

анализировать состояние учебно-методической и воспитательной работы антикоррупционной направленности в учреждении и разрабатывать предложения по повышению ее эффективности;

оказывать помощь педагогическим работникам учреждения в разработке и реализации рабочих образовательных программ, способствующих формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры обучающихся;

организовывать обучение и консультировать педагогических работников, родителей, а также лиц, их заменяющих, и учащихся по вопросам антикоррупционной направленности и т. д.

Согласно Методическим рекомендациям общие и специальные обязанности включают в трудовой договор с работником. Но можно ограничиться и должностной инструкцией. Ошибкой это не будет.

При этом обязанности руководителя образовательного учреждения СПО, связанные с предупреждением и противодействием коррупции, устанавливаются учредителем этого образовательного учреждения, а обязанности иных категорий работников — уже самим руководителем образовательного учреждения.