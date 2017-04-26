Компания вправе уволить работницу за прогул, но у нее будут шансы восстановиться. Поэтому попросите ее написать заявление о продлении отпуска и работе на условиях неполного времени.

С одной стороны, вы вправе уволить работницу за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Ведь она не явилась на работу сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком. Но при этом вы должны полностью соблюсти процедуру увольнения, предусмотренную ст.ст. 192 и 193 ТК РФ. Главное — затребовать у работницы объяснения о причинах отсутствия на работе. С другой стороны, у работницы высокий шанс восстановиться на работе. Суды повсеместно поддерживают семейных работников в спорах с работодателем. На это их ориентирует Верховный суд РФ (постановление Пленума от 28.01.2014 № 1).

В вашем случае суд обязательно поинтересуется, почему вы предоставили работнице отпуск до 1,5 лет, тогда как по закону такой отпуск длится 3 года (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). Также судья спросит, почему вы не узнали у работницы о ее желании продлить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Поскольку, как видно из вопроса, вы этого не делали, суд может усмотреть в вашем поведении злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). В итоге есть риск, что суд восстановит работницу и обяжет выплатить ей заработок за время вынужденного прогула.

Помимо обращения в суд работница может пожаловаться в трудовую инспекцию. Ведомство вправе обязать вас отменить приказ об увольнении (Обзор ВС РФ за первый квартал 2011 года от 01.06.2011). Также инспекторы в ходе проверки могут выявить иные нарушения. За каждое нарушение придется уплатить штраф (постановление ВС РФ от 15.08.2014 № 60-АД14-11).

Поэтому в вашем случае советуем решить ситуация мирно. Попросите работницу написать заявление о продлении отпуска по уходу за ребенком. А также выясните еще раз, будет ли она трудиться в период отпуска в режиме неполного рабочего времени или на дому (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). При этом работу на дому предоставляют, если работница реально сможет выполнять ее дома (апелляционное определение Московского городского суда от 04.08.2015 по делу № 33–27277).