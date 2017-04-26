Составлять специальный документ о допуске к работе не обязательно, приказа будет вполне достаточно.

В трудовом законодательстве существует пробел в части порядка документального оформления допуска работника к работе. Единственная оговорка, которая есть в ст. 67 ТК РФ, это обязанность работодателя оформить трудовой договор не позднее чем через 3 рабочих дня с момента допуска работника к работе. Что касается самого момента допуска, то этой теме законодатель уделил всего одну фразу в ст. 16 и ч. 2 ст. 67 ТК РФ. Там сказано, что работник может приступить к работе «с ведома или по поручению работодателя». Тем самым работодателю предоставлена свобода выбора: оформлять допуск документально или же ограничиться устным разрешением.

Судебная практика показывает, что в конфликтных ситуациях работники доказывают факт своей работы в компании следующими документами:

выданными путевыми листами (апелляционное определение Ростовского областного суда от 29.02.2016 по делу № 33–3367/2016);

товарными накладными со своими подписями (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 14.03.2016 по делу № 33–2855);

пропуском на территорию работодателя (решение Первомайского районного суда г. Омска от 13.08.2012 по делу № 2–2266/2012).

В то же время не все суды считают такие доказательства достаточными в конкретном деле. Так, например, Савеловский районный суд г. Москвы не убедили ни пропуск в компанию, ни адрес электронной почты, зарегистрированный на домене работодателя (решение от 27.10.2010 по делу № 2–4222/10).

Если же никаких документов у работника нет и в суде он делает упор только на устные договоренности, то это серьезно снижает его шансы на успех в споре (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 25.02.2016 по делу № 2–1346/2016, апелляционное определение Ростовского областного суда от 29.02.2016 по делу № 33–3434/2016).

Чтобы избежать конфликтных ситуаций оформляйте допуск к работе по таким схемам: