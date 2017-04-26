1826 апреля

Нужно ли оформлять допуск принимаемого работника к работе отдельным документом или то, что он приступил к работе, подтвердит приказ о приеме с датой фактического начала работы?

Темы:

отвечает:

Составлять специальный документ о допуске к работе не обязательно, приказа будет вполне достаточно.

В трудовом законодательстве существует пробел в части порядка документального оформления допуска работника к работе. Единственная оговорка, которая есть в ст. 67 ТК РФ, это обязанность работодателя оформить трудовой договор не позднее чем через 3 рабочих дня с момента допуска работника к работе. Что касается самого момента допуска, то этой теме законодатель уделил всего одну фразу в ст. 16 и ч. 2 ст. 67 ТК РФ. Там сказано, что работник может приступить к работе «с ведома или по поручению работодателя». Тем самым работодателю предоставлена свобода выбора: оформлять допуск документально или же ограничиться устным разрешением.

Судебная практика показывает, что в конфликтных ситуациях работники доказывают факт своей работы в компании следующими документами:

  • выданными путевыми листами (апелляционное определение Ростовского областного суда от 29.02.2016 по делу № 33–3367/2016);
  • товарными накладными со своими подписями (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 14.03.2016 по делу № 33–2855);
  • пропуском на территорию работодателя (решение Первомайского районного суда г. Омска от 13.08.2012 по делу № 2–2266/2012).

В то же время не все суды считают такие доказательства достаточными в конкретном деле. Так, например, Савеловский районный суд г. Москвы не убедили ни пропуск в компанию, ни адрес электронной почты, зарегистрированный на домене работодателя (решение от 27.10.2010 по делу № 2–4222/10).

Если же никаких документов у работника нет и в суде он делает упор только на устные договоренности, то это серьезно снижает его шансы на успех в споре (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 25.02.2016 по делу № 2–1346/2016, апелляционное определение Ростовского областного суда от 29.02.2016 по делу № 33–3434/2016).

Чтобы избежать конфликтных ситуаций оформляйте допуск к работе по таким схемам:

  1. Работник пишет заявление о приеме на работу, на котором работодатель ставит свою резолюцию о допуске его к работе с определенного числа.
  2. Работодатель оформляет приказ (распоряжение) о допуске работника к работе по аналогии со ст. 68 ТК РФ, с указанием должности, оклада и условия об испытании (при необходимости).
Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем