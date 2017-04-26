Медзаключение достаточно представить один раз. У работников с суммированным учетом и запретом на сверхурочную работу нужно отследить отработку нормы часов и запросить согласие на дальнейшую работу.

Инвалиды, работники с детьми и те, кто ухаживает за больным членом семьи, имеют льготы. Без согласия работника его нельзя командировать, привлечь к сверхурочной, работе в выходные, праздники и ночью (ст.ст. 96, 99, 113, 259, 264 ТК РФ).

Еще нужно убедиться, что медики не запретили им выполнять такую работу. Врачи указывают запрет в медицинском заключении. Его форма и содержание отличаются в зависимости от категории работников и ситуации.

Работник-инвалид. Для работников с инвалидностью медицинское заключение — справка об инвалидности и программа реабилитации (ИПРА) (определение ВС РФ от 25.11.2011 № 19-В11-19). В ИПРА врачи указывают дату переосвидетельствования или пишут «бессрочно» (п. 17 приложения № 2 к приказу Минтруда России от 31.07.2015 № 528н). Поэтому срок действия ограничений для них известен сразу.

Работник с малолетним ребенком. Для них медзаключение медики оформляют в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н (далее — Порядок № 441н). Дату выдачи на медзаключении ставят, а вот срок действия — нет. Считайте, что оно действует, пока на работника распространяются гарантии. Например, пока ребенку одинокой матери не исполнится 5 лет. Если работник формально подпадает под льготу — имеет малолетнего ребенка — запросите заключение сами (определение Московского городского суда от 08.11.2012 № 11–26323/2012).

Работник ухаживает за больным членом семьи. Таким работникам тоже нужно медзаключение. Под ним понимают больничный лист и заключение из Порядка № 441н. Больничный лист по уходу освобождает от любой работы. Медзаключение — от определенных работ.

Когда работники оспаривают взыскание за отказ от командировки, суды проверяют:

есть ли медзаключение о том, что члену семьи работника требовался уход;

проживает ли работник вместе с больным родственником. Если условия не выполнялись, суды признают отказ работника незаконным (решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 08.06.2015 № 2–2408/15, определение Астраханского областного суда от 10.06.2015 № 33–1772/2015).

Работник вправе предоставить медзаключение (ИПРА) один раз. В нормах, где оно упоминается, документ выступает как основание для корректировки условий работы. О регулярности его подачи закон не говорит, поэтому требовать медзаключение перед каждой командировкой или другой запрещенной работой не нужно.

Порядок привлечения в сверхурочной работе един для любых режимов и видов учета рабочего времени. В случае проверки контролера будет интересовать, есть ли медзаключение и переработки у такого работника. Поэтому обсудите с ним перевод на нормированную работу.