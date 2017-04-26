3326 апреля

Направляем сотрудника в командировку за границу. В марте заплатили пошлину за оформление загранпаспорта. В командировку сотрудник поехал в апреле. В каком периоде нужно учесть расходы: в первом или во втором квартале?

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отвечает:

Учтите расходы в месяце, в котором руководитель компании утвердит авансовый отчет по командировке. Госпошлина за оформление загранпаспорта сотрудникам относится к расходам на служебную поездку (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Поэтому списать ее можно только вместе с остальными командировочными расходами (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ, письмо Минфина России от 18.07.13 № 03-03-06/28117).

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