Сборка мебели не относится к строительно-монтажным работам, поэтому начислять НДС не требуется.

В Налоговом кодексе нет определения строительно-монтажных работ. Но этот термин расшифрован в других нормативных актах.

Понятие строительно-монтажных работ есть в приказе Росстата от 09.12.14 № 691. В частности, к ним относятся монтаж и наладка оборудования, необходимого для эксплуатации зданий. Например, установка и монтаж оборудования для отопления, вентиляции, лифтов, реконструкция здания, строительство собственной производственной базы и т. п. То есть в результате таких работ компания создает объекты недвижимости и меняет первоначальную стоимость таких активов. Так считают и в Минфине (письмо от 30.10.14 № 03-07-10/55074).

В данном случае компания не строила здания и сооружения, а собрала мебель. Значит, объекта НДС не возникает.