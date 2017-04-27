В данном случае нельзя говорить об одновременном увеличении зарплаты всем работникам подразделения. А значит, индексировать выплаты для расчета среднего заработка нет необходимости. Не путайте эту ситуацию с другой, когда оклады повышают в целом по учреждению, но делают это поэтапно для разных отделов: сначала одновременно всем работникам одного отдела, потом – другого и т. д. В этом случае рассчитывайте средний заработок с учетом коэффициента индексации.

Оклады в учреждении повысили дважды. Как определить коэффициент индексации?

Здесь возможны две ситуации. Первая: оклады увеличили оба раза в расчетном периоде. Тогда коэффициент индексации рассчитайте для каждого отрезка расчетного периода до последнего повышения. Например, в августе 2016 года оклад был 10 тыс. руб. Эту сумму дважды увеличили на 2 тыс. руб. (с 1 января и с 1 апреля 2017 года). Коэффициенты составят:

для выплат с 1 августа по 31 декабря 2016 года – 1,40 (14 000 руб. / 10 000 руб.);

для выплат с 1 января по 31 марта 2017 года – 1,17 (14 000 руб. / 12 000 руб.).

Вторая ситуация: первое повышение окладов произошло в пределах расчетного периода, а второе – после него, но до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка. Тогда сперва скорректируйте оклад сотрудника за расчетный период на коэффициент индексации, которая прошла в рамках расчетного периода. Рассчитайте средний дневной заработок исходя из скорректированного оклада. А затем примените к среднему заработку коэффициент индексации за пределами расчетного периода.

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