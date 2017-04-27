Выдать деньги под отчет можно, если у сотрудника нет задолженности.

Но только по тем денежным средствам, по которым наступил срок авансового отчета. Такое уточнение в пункт 214 Инструкции № 157н было внесено два года назад приказом Минфина России от 29 августа 2014 г. № 89н.

До этого допускалось выдавать деньги, если работник полностью отчитался по ранее полученным авансам. Значит, подотчетник может получить деньги, даже если есть непогашенная задолженность. Вы можете выдать ему несколько авансов на разные цели. Это послабление связано со спецификой деятельности учреждений.

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