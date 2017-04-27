1127 апреля

Насколько жесткие требования установлены к срокам сдачи авансового отчета в учреждениях?

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В общем случае сотрудник сдает отчет в течение трех рабочих дней с момента истечения срока, на который выдан аванс. Этот срок указывают в заявлении о выдаче денег под отчет.

При командировках отчет сдают в течение трех дней со дня приезда.

Однако бывает, что сразу по возвращении из командировки работник уходит в отпуск или на больничный. Тогда он отчитывается в течение трех дней после выхода на работу из отпуска или с больничного.

Если, конечно, за этот период пройдет срок, на который выданы деньги. Такие требования закреплены в подпункте 6.3 пункта 6 Указаний Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У и пункте 26 Положения № 749.

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