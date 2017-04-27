Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ч. первая ст. 153 ТК РФ). 1 и 9 мая – это нерабочие праздничные дни для всех категорий сотрудников, независимо от режима рабочего времени (ст. 112 ТК РФ). Поэтому, когда смена совпадает с праздником, работа оплачивается в двойном размере.

Сотрудникам, чей труд оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, вознаграждение за работу в эти дни рассчитывается в их удвоенном размере. Сдельщикам следует оплатить работу по двойным сдельным расценкам (ч. первая ст. 153 ТК РФ).

Если работу по сменам оплачивают по окладу, то для расчета двойного размера оплаты в нерабочий праздничный день имеет значение норма рабочего времени. Когда работа в праздник проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, она оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. Если работа в праздник велась сверх нормы рабочего времени – в размере не менее чем двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.