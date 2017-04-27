3227 апреля

Работник с высшим образованием поступил в колледж, чтобы получить новую специальность по программе с государственной аккредитацией. Нужно ли ему предоставлять гарантии как получающему образование впервые?

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Гарантии и компенсации положены работнику в полном объеме. Среднее профессиональное образование и высшее являются разными уровнями профессионального образования (п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). При наличии оконченного образования более высокого уровня получение впервые среднего профессионального образования дает работнику право на гарантии и компенсации (ст. 177 ТК РФ).

Сотрудники, совмещающие работу с получением среднего профессионального образования, имеют право на (ст. 174 ТК РФ):

  • дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;
  • отпуск без сохранения заработной платы;
  • оплату проезда к месту образовательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда один раз в учебном году при заочной форме обучения;
  • сокращенную продолжительность рабочего времени.
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