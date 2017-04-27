1427 апреля

Работница находится в отпуске по беременности и родам, в его послеродовой части. Она написала заявление и хочет уволиться переводом к другому работодателю. На момент увольнения отпуск еще не закончится. Можем ли мы уволить декретницу по этому основанию? Должен ли новый работодатель заново предоставить ей такой отпуск или его можно продолжить? Как быть с пособием по беременности и родам?

Темы:

отвечает:

Да, вы можете уволить декретницу в связи с переводом на работу к другому работодателю по ее просьбе или с ее согласия (ч. вторая ст. 72.1, п. 5 ч. первой ст. 77 ТК РФ). Причем новый работодатель должен будет по заявлению предоставить ей оставшуюся часть отпуска по беременности и родам. К заявлению сотрудница приложит заверенную копию больничного листка от прежнего работодателя. Это связано с тем, что возможность выдачи дубликата или еще одного больничного для такой ситуации не предусмотрена (п. 56, 57 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н).

Что касается пособия по беременности и родам, то прежний работодатель не вправе удержать ранее выплаченное пособие по беременности и родам при увольнении декретницы. Однако и у нового работодателя нет оснований для дополнительной оплаты такого отпуска. Вместе с тем увольнение в связи с переводом в период отпуска по беременности и родам может повлечь споры с ФСС России по вопросу возмещения пособия. Поэтому, если возможно, дождитесь, пока у сотрудницы закончится отпуск и тогда переводите ее к другому работодателю. Оформить необходимые документы можно хоть на следующий день после ее выхода из декрета.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем