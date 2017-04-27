Да, вы можете уволить декретницу в связи с переводом на работу к другому работодателю по ее просьбе или с ее согласия (ч. вторая ст. 72.1, п. 5 ч. первой ст. 77 ТК РФ). Причем новый работодатель должен будет по заявлению предоставить ей оставшуюся часть отпуска по беременности и родам. К заявлению сотрудница приложит заверенную копию больничного листка от прежнего работодателя. Это связано с тем, что возможность выдачи дубликата или еще одного больничного для такой ситуации не предусмотрена (п. 56, 57 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н).

Что касается пособия по беременности и родам, то прежний работодатель не вправе удержать ранее выплаченное пособие по беременности и родам при увольнении декретницы. Однако и у нового работодателя нет оснований для дополнительной оплаты такого отпуска. Вместе с тем увольнение в связи с переводом в период отпуска по беременности и родам может повлечь споры с ФСС России по вопросу возмещения пособия. Поэтому, если возможно, дождитесь, пока у сотрудницы закончится отпуск и тогда переводите ее к другому работодателю. Оформить необходимые документы можно хоть на следующий день после ее выхода из декрета.