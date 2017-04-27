Закон не содержит ответ на вопрос, как именно исправить ошибку в такой ситуации. Поэтому нужно применять общее правило для исправления некорректных записей в трудовой книжке (п. 27 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Для этого в графе 1 поставьте порядковый номер, следующий за последней записью. В графу 2 впишите дату внесения записи, а в графе 3 укажите: «Запись за номером таким-то недействительна». Затем полностью продублируйте запись об увольнении. В графе 4 повторите номер соответствующего приказа. Заверьте запись подписями и правильной печатью. Указывать повторно полное и сокращенное наименование организации не нужно. Поскольку запись об увольнении некорректна и недействительна, то и блок записей, открытый при приеме на работу, закрытым не считается.

Сотрудник может потребовать оформить дубликат трудовой книжки (п. 33 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). При наличии такого требования работодатель обязан его исполнить.