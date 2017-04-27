9227 апреля

Принимаем на работу IT-специалиста и менеджера call-центра. Будет ли ошибкой, если мы укажем в трудовой книжке должности с использованием иностранных слов?

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отвечает:

Вы можете использовать такие названия должностей. Это допустимо и, как правило, не вызывает претензий у проверяющих органов. Однако не стоит увлекаться этим без крайней необходимости. По общему правилу, должность в штатном расписании нужно указывать на русском языке, особенно если она предполагает предоставление льгот и компенсаций (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ). В противном случае при дальнейшем трудоустройстве или назначении пенсии у работника возникнут проблемы.

В то же время, если должность не предусматривает льгот и гарантий, можно использовать общепринятые и обрусевшие сокращения из английского и других языков (например, IT, HR, PR и др.). Допускаются и транслитерации иностранных слов, например «эйчар-менеджер». При этом, как бы вы ни назвали должность, работник должен четко понимать, какую трудовую функцию он выполняет.

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